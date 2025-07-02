Tangshan’da 4-15 Temmuz arasında çelik üretimine sınırlama

4-15 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Tangshan bölgesindeki çelik üretim tesislerinde kapasite kullanımlarının en az %30 oranında azaltılacağına dair söylentiler gündeme gelirken, bu üretim kısıtlamalarının nasıl uygulanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sürecin ve olası üretim kesintilerinin etkilerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Ayrıca güvenlik önlemleri ve doğal gaz kullanımının belirli bir seviyede kontrol altında tutulması amacıyla konvertör ve yüksek fırınlarda da belirli oranda üretim kısıtlamalarına gidileceği belirtiliyor. Piyasa kaynaklarına göre bu karar, pik demir ve ham çelik üretiminde de benzer oranlarda düşüşlere yol açacak. Bu yüzden tesislerin üretim kapasitelerini %70'in üzerine çıkarmamaları gerekecek. Hatırlanacağı üzere Haziran ayının sonlarında Tangshan’da ortalama kapasite kullanım oranı %83-85 seviyesindeydi.

Piyasa analistleri söz konusu üretim kısıtlamalarının “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı Zaferi”nin 80. yıl dönümü için düzenlenecek etkinliklere yönelik önemli bir hazırlık olabileceği ifade ediliyor.

Üretim kısıtlamalarının fiyatlara etkisi ve piyasa tepkileri

Üretim kısıtlamalarının spot piyasada nihai mamul arzını azaltması ve fiyatları desteklemesi bekleniyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bugün (2 Temmuz) itibarıyla Çin yerel piyasasında ortalama inşaat demiri fiyatları 30 RMB/mt (4$/mt) artarak 3.153 RMB/mt (441$/mt) depo çıkışı seviyesine ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla %2,61 ve %2,21 oranında artış gösterdi.

Çinli yetkililerin “kontrolsüz fiyat düşürme yarışının” ele alınması gerektiğine yönelik açıklamaları da bugün piyasadaki iyimserliği destekleyen diğer bir unsur oldu. Ancak henüz bu yönde somut bir adım atılmadı.

Öte yandan Çin Demir Çelik Birliğinin (CISA) bu yıl yarı mamul ihracatında yaşanan sert artışa dikkat çekerek üreticilerin kontrol edilmesi gerektiğine yönelik çağrısına rağmen bu konuda da henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Çinli bir üretici, “Daha sıkı kontroller uygulanması kütük ihracatını yavaşlatabilir. Şirketlerin evrak işleri ve kalite kontrolleri daha uzun sürebilir ve bazı firmalar bu koşulları karşılamakta zorlanacakları için ihracatlarını kısmak zorunda kalabilir,” dedi. Ancak üretici, kısa vadede yerel talepte bir toparlanma beklenmediği için yarı mamul ihracatının yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini de ekledi.

1$ = 7,1546 RMB