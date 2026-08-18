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Çin'in ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,1 düştü

Salı, 18 Ağustos 2026 12:20:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya gör, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %3,0, %3,1 ve %1,2 düşüşle 495,77 milyon mt, 577,04 milyon mt ve 836,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yedi ayda ham çelik üretimindeki düşüş, ilk altı ayda kaydedilen düşüşe kıyasla 0,1 puan hızlanırken, Temmuz ayında zayıf seyreden çelik talebi piyasayı olumsuz etkiledi.

Temmuz ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3,6 ve aylık %8,1 düşüşle 76,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında Çin'in pik demir üretimi yıllık %4,5 ve aylık %5,1 düşüşle 68,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi yıllık %4,1 ve aylık %8,0 düşüşle 116,46 milyon mt oldu.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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