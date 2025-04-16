Çin’in ham çelik üretimi birinci çeyrekte %0,6 arttı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun verilerine göre bu yıl Mart ayında Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,1, %4,6 ve %8,3 artışla yine sırasıyla 75,29 milyon mt, 92,84 milyon mt ve 134,42 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkede pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %0,8, %0,6 ve %6,1 artışla yine sırasıyla 216,28 milyon mt, 259,33 milyon mt ve %358,74 milyon mt oldu.

Nisan ayının başında (1-10 Nisan) CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi, Mart ayı sonuna (21-31 Mart) kıyasla %3,4 artışla 2,19 milyon mt seviyesinde yer almıştı.