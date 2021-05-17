NBS: Çin’in ham çelik üretimi Nisan ayında da arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 14:22:10 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai çelik mamullerin üretimi bu yılın Nisan ayında, sırasıyla yıllık %3,8, %13,4 ve %12,5 artışla 75,97 milyon mt, 97,85 milyon mt ve 121,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, üretimde aylık artış da görüldü.

Ham çelik üretimi aylık %4,7 artarken, nihai çelik mamullerinin üretimi aylık %1,18 artış gösterdi. Pik demir üretimi ise Mart ayına kıyasla %1,63 artış kaydetti.

Kaydedilen son artışların sonucunda Çin, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, yıllık %8,7 artışla 306,64 milyon mt pik demir üretti. Bu artış, bu yılın ilk üç ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızlı oldu. Ayrıca, Çin’in toplam ham çelik ve nihai çelik mamulleri üretimi bu yılın ilk dört ayında, sırasıyla yıllık %15,8 ve %20,1 artışla 374,56 milyon mt ve 452,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Ocak-Mart döneminde kaydedilene kıyasla ham çelik için 0,2 puan daha hızlı ve nihai çelik mamulleri için ise 2,4 puan daha yavaş oldu.