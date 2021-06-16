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NBS: Çin’in ham çelik üretimi Mayıs ayında %6,6 arttı

Çarşamba, 16 Haziran 2021 15:15:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, Çin’in ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Mayıs ayında, sırasıyla yıllık %6,6 ve %7,9 artışla 99,45 milyon mt ve 124,70 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Büyüme hızı, Nisan ayında kaydedilen yıllık %13,4’e ve %12,5’e artışa kıyasla düşüş gösterdi. Hava kalitesini artırmak için alınan önlemler ve sert fiyat dalgalanmaları, çelik üreticileri arasında daha tedbirli politikaların yürütülmesine yol açsa da üretim seviyesi nispeten yüksek oldu.

Söz konusu ayda, üretim, Nisan ayına kıyasla daha da artmasına rağmen bir önceki ay kaydedilen aylık artışa kıyasla daha yavaş oldu. Ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %1,6 artış, nihai mamul üretimi ise aylık %2,8 artış kaydetti. Pik demir üretimi aylık %2,87 artışla ve yıllık %0,2 düşüşle 78,15 milyon mt oldu.

Çin, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, yıllık %5,4 artışla 379,9 milyon mt pik demir üretti. Bu artış, bu yılın ilk dört ayında kaydedilene kıyasla 3,3 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, Çin’in toplam ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın ilk beş ayında, sırasıyla yıllık %13,9 ve %16,8 artışla 473,1 milyon mt ve 576,57 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Ocak-Nisan döneminde kaydedilene kıyasla ham çelik için 1,9 puan ve nihai mamuller için ise 3,3 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Çin  ham çelik  hammaddeler  Uzak Doğu  pik demir  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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