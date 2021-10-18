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NBS: Çin’in ham çelik üretimi Eylül ayında %21,2 düştü

Pazartesi, 18 Ekim 2021 13:38:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Eylül ayında, sırasıyla yıllık %16,1, %21,2 ve %14,8 düşüşle 65,19 milyon mt, 73,75 milyon mt ve 101,95 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca, pik demir üretimi aylık %8,86, ham çelik üretimi aylık %11,4 ve nihai mamul üretimi ise aylık %6,3 düşüş kaydetti. Eylül ayında, çelik üretimine ve elektrik tüketimine getirilen kısıtlamalar, üretimi olumsuz etkiledi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin, yıllık %1,3 düşüşle 671,07 milyon mt pik demir üretti. Ayrıca, Çin’in toplam ham çelik ve nihai mamul üretimi, söz konusu dönemde, sırasıyla yıllık %2 ve %4,6 artışla 805,89 milyon mt ve 1,02 milyar mt seviyelerinde yer aldı. Söz konusu artışlar, Ocak-Ağustos döneminde kaydedilene kıyasla ham çelik için 3,3 puan ve nihai mamuller için ise 2,7 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: pik demir  Uzak Doğu  çelik üretimi  ham çelik  hammaddeler  Çin  |  benzer haberler »


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