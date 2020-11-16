NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ekim ayında %12,7 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 12:25:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) 16 Kasım tarihinde yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Çin’in pik demir üretimi aylık %0,51 ve yıllık %9,4 artışla 76,17 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %12,7 artışla 92,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul üretimi yıllık %14,2 artışla 118,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ham çelik ve nihai mamul üretiminde yıllık bazda kaydedilen artışlar Eylül ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 1,8 ve 1,9 puan daha fazla oldu. Söz konusu ayda ham çelik üretimi ülkenin kuzey bölgesindeki üretim kısıtlamaları nedeniyle aylık %0,4 düşerken, bu hafif düşüş, üst üste ikinci canlı ay olan Ekim ayında çelik üreticilerinin üretime devam etmek istediğini yansıttı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Çin’in pik demir üretimi yıllık %4,3 artışla 741,7 milyon mt olurken, aynı dönemde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 873,93 milyon mt, nihai mamul üretimi ise yıllık %6,5 artışla 1,08 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Bu artış oranları yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda kaydedilen oranlara kıyasla sırasıyla 0,5, 1 ve 0,9 puan daha fazla oldu.