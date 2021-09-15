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NBS: Çin’in ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık ve yıllık bazda düştü

Çarşamba, 15 Eylül 2021 13:42:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ağustos ayında, sırasıyla yıllık %11,1, %13,2 ve %10,1 düşüşle 71,53 milyon mt, 83,24 milyon mt ve 108,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca, ham çelik üretimi aylık %4,9, pik demir üretimi aylık %1,81 ve nihai mamul üretimi ise aylık 1,98 düşüş kaydetti. Ağustos ayında, çelik tüketiminin azalması ve üretime getirilen kısıtlamalar, üretimi olumsuz etkiledi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin yıllık %0,6 artışla 605,39 milyon mt pik demir üretti. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 1,7 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, Çin’in toplam ham çelik ve nihai mamul üretimi söz konusu dönemde, sırasıyla yıllık %5,3 ve %7,3 artışla 733,02 milyon mt ve 918,33 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Söz konusu artış, Ocak-Temmuz döneminde kaydedilene kıyasla ham çelik için 2,7 puan ve nihai mamuller için ise 3,2 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: ham çelik  hammaddeler  çelik üretimi  Çin  pik demir  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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