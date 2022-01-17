NBS: Çin’in ham çelik üretimi 2021 yılında %3 düştü

Pazartesi, 17 Ocak 2022 12:15:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin ham çelik ve nihai mamul üretimi 2021 yılında sırasıyla yıllık %3 düşüşle ve %0,6 artışla 1,03 milyar mt ve 1,33 milyar mt seviyelerinde kaydedildi.

2016 yılından bu yana ham çelik ile nihai mamul üretimlerinde ilk kez düşüş görüldüğü ve hükümetin hava kirliliğini kontrol altına alma çalışmaları beraberinde yılın ortasından itibaren başlıca üreticilere getirdiği kısıtlamaların söz konusu düşüşte etkili olduğu belirtildi. Ham çelik üretimindeki düşüş, Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha hızlı olurken, nihai mamul üretimindeki düşüş ise 0,4 puan daha yavaş oldu.

2021 yılında, pik demir üretimi yıllık %4,3 düşüşle 868,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu düşüş, bu yılın ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri sırasıyla yıllık %5,4, %6,8 ve %5,2 düşüşle 72,1 milyon mt, 86,19 milyon mt ve 113,55 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu üretimler sırasıyla aylık %16,8, %24,4 ve %12,4 artış gösterdi.