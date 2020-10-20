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MMX iki demir cevheri madeni için mülkiyet iadesi talep etti

Salı, 20 Ekim 2020 11:16:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şu anda iflas koruması altında olan Brezilyalı madencilik şirketi MMX, yakın zaman önce Lais ve Emma demir cevheri madenlerinin mülkiyet haklarının iade edilmesi için talepte bulunduğunu belirtti.

MMX, bir mahkemeden Mato Grosso do Sul eyaletinin Corumba şehrinde bulunan iki madenin mülkiyetini Vetorial Mineração’ya veren işlemi reddetmesini talep etti.

Eğer bu talebi yerine getirilirse MMX, iflas kurtarma planını daha elverişli hale getirebilir ve nihayetinde demir cevheri üretip satabilir.

Bununla birlikte, Vetorial Mineração, her iki madenin de doğrudan ve özel mülkiyet haklarını sürdüreceğini ve MMX’in söz konusu iki madene dair yeniden “hak iddia etmesi” için hiçbir sebep olmadığını söyledi.


Etiketler: hammaddeler  madencilik  Güney Amerika  Brezilya  demir cevheri  |  benzer haberler »


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