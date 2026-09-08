Baowu, BHP'nin Jimblebar demir cevheri madeninden hisse almayı değerlendiriyor

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre Çinli çelik üreticisi Baowu Steel Group, Avustralya merkezli madenci BHP'nin Batı Avustralya'daki Jimblebar demir cevheri madeninden hisse almayı değerlendiriyor.

Baowu'nun BHP'nin mevcut payından %15-25 oranında hisse satın alma olasılığını değerlendirdiği ancak henüz herhangi bir karar alınmadığı ve görüşmelerin bir işlemle sonuçlanacağının kesin olmadığı bildirildi. Olası işlemin değerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. BHP, Jimblebar demir cevheri madeninin %85'ini, Japonya merkezli Itochu ve Mitsui ise kalan azınlık hisselerini elinde bulunduruyor. Madenin 2014 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte BHP kendi payına 3,2 milyar $ değer biçmişti.

Jimblebar, BHP'nin demir cevheri üretiminin dörtte birini oluşturuyor

Jimblebar, 2026 mali yılında yaklaşık 62,5 milyon mt demir cevheri üreterek madencinin toplam demir cevheri üretiminin yaklaşık dörtte birini oluştururken, söz konusu üretimin güncel fiyatlarla tahmini değeri 6,2 milyar $ seviyesinde yer aldı. BHP uzun vadede hissedar değeri yaratabilecek ortaklık fırsatlarını düzenli olarak değerlendirdiğini belirtirken, Batı Avustralya Demir Cevheri operasyonlarının portföyünün merkezinde yer almaya devam ettiğini ifade ediyor.

Olası işlem BHP ile CMRG arasındaki anlaşmazlığın ardından gündeme geldi

Söz konusu olası yatırım BHP ile devlet destekli China Mineral Resources Group'un altı aydan uzun süren anlaşmazlığı Nisan ayında çözüme kavuşturmasının ardından gündeme geldi. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere anlaşmanın sağlanmasıyla Çinli çelik üreticilerinin Jimblebar toz cevher de dahil olmak üzere daha önce alımı kısıtlanan BHP ürünlerini yeniden satın almasına izin verilmişti.