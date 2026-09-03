Avustralya hükümetinden Element Zero'nun düşük emisyonlu demir üretim pilot projesi için finansman

Avustralya hükümeti, daha düşük emisyonlu elektrokimyasal süreç kullanarak yerel demir cevherinden yüksek saflıkta demir üretmeyi amaçlayan teknolojiyi pilot ölçekte test etmesi için Perth merkezli Element Zero'ya 26 milyon Avustralya doları tutarında finansman sağlayacağını duyurdu.

Finansmanın Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından yönetilen Future Made in Australia İnovasyon Fonu aracılığıyla sağlanacağı ve Element Zero'nun 53,7 milyon Avustralya doları değerindeki projesini destekleyeceği belirtildi.

Elektrokimyasal süreçle kömür kullanılmadan demir üretilecek

Proje kapsamında demir cevherini kömüre ihtiyaç duymadan demire dönüştürmek için elektrik ve erimiş tuzların kullanıldığı elektrokimyasal demir üretim sürecinin test edileceği ifade edildi. Hükümet, söz konusu teknolojinin geleneksel demir üretimine kıyasla çok daha düşük olan yaklaşık 400-450°C sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlandığını dile getirdi.

İki aşamada uygulanacak projenin ilk aşamasında Element Zero'nun günlük yaklaşık 1 mt demir üretim kapasiteli bir pilot tesis kuracağı ve resmi bir değerlendirmenin ardından ikinci aşamada üretim kapasitesini günlük 10 mt'a çıkaracağı vurgulandı. Pilot proje kapsamında teknolojinin potansiyelini Avustralyalı ve küresel çelik üreticilerine göstermek amacıyla hematit-götit cevherleri dahil olmak üzere farklı türlerde yerel demir cevherinin işleneceğine dikkat çekildi.

Pilbara demir cevheri için düşük emisyonlu üretim yöntemi test edilecek

Avustralya hükümeti, projenin Pilbara demir cevherinin daha düşük emisyonlu demir üretiminde kullanılmasının önünü açabileceğini, aynı zamanda ülkenin demir cevheri kaynaklarından elde ettiği katma değeri artırmasına ve yerel sanayi tedarik zincirlerini güçlendirmesine olanak sağlayabileceğini vurguladı.

Yatırımın hidrojen bazlı teknolojiler dahil olmak üzere büyük ölçekli yeşil demir üretimine yönelik potansiyel yöntemleri araştıran ARENA proje portföyünün bir parçasını oluşturduğu ve yeşil metallerin de Avustralya hükümetinin Future Made in Australia politikasının öncelikleri arasında yer aldığı aktarıldı.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, projenin yerel demir cevherinin katma değerini artırmaya ve karbonsuzlaştırılması en zor sanayi sektörlerinden birindeki emisyonları azaltmaya yardımcı olabileceğini kaydetti. Öte yandan Avustralya Doğal Kaynaklar Bakanı Madeleine King, bu tür projelerin Avustralya'nın kaynaklarını ülke içinde daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeye yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesini destekleyebileceğinin altını çizdi.