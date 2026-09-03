Fenix Resources, Beebyn Hub için 26,9 milyon mt'luk ilk demir cevheri rezervinin detaylarını paylaştı

Avustralyalı madencilik şirketi Fenix Resources, Batı Avustralya'da yer alan Beebyn Hub demir cevheri projesi için %60 tenörlü ve 26,9 milyon mt seviyesindeki ilk cevher rezervinin detaylarını açıkladı.

Rezerv üretimi beş yıldan fazla destekleyecek

Söz konusu rezerv, faaliyetteki Beebyn-W11 madeninde bulunan %61,2 tenörlü 13,1 milyon mt'luk güncellenmiş rezerv ile tüm onayları alınan Beebyn-W10 madeninin ilk aşamasındaki %58,9 tenörlü 13,8 milyon mt'luk ilk rezervden oluşuyor. Rezervler, mevcut yıllık 5 milyon mt'luk üretim hızıyla beş yılı aşkın maden ömrü sağlayacak.

Beebyn Hub, toplam 290 milyon mt mineral kaynağına sahip Weld Range Demir Cevheri Projesi kapsamındaki iki madeni bir araya getiriyor. Şirket, cevher rezervleri dahil olmak üzere Beebyn-W10'da %59 tenörlü 47,7 milyon mt ve Beebyn-W11'de %61 tenörlü 19,7 milyon mt mineral kaynağı bulunduğunu ayrı ayrı bildirdi.

Beebyn-W10'dan ilk sevkiyatın 2026 yılının sonlarında yapılması bekleniyor

Beebyn-W10'da üretimin içinde bulunulan çeyrekte başlaması ve ilk sevkiyatın 2026 yılının Ekim-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yeni rezerv, Fenix'in Beebyn Hub'daki sürdürülebilir üretimini 2027-28 mali yılına kadar yıllık 6 milyon mt seviyesine çıkarma planını desteklerken şirket toplam üretimini 2031 yılına kadar yıllık 10 milyon mt'a yükseltmeyi hedefliyor.

Fenix, devam eden Weld Range nihai fizibilite çalışmasının rezervlerde önemli bir artış sağlamasının ve projenin daha önce açıklanan 2042 yılına kadar yıllık 10 milyon mt'luk üretim planını desteklemesinin beklendiğini belirtti.