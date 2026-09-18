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Arrow Minerals yeni demir cevheri arama ruhsatı için başvurdu

Cuma, 18 Eylül 2026 11:36:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli Arrow Minerals Limited, ülkenin batısındaki Pilbara bölgesinde Rio Tinto'nun Robe ortak girişiminin faaliyetlerinin hemen yanında yeni bir demir cevheri arama ruhsatı için ilk başvuruyu yaptığını açıkladı.

Yeni ruhsat sahası, Arrow Minerals'ın mevcut Yarraloola sahalarının yanı sıra Rio Tinto Robe ortak girişiminin maden ruhsatı sahasına bitişik konumda bulunuyor. Arrow'a göre söz konusu alan, 1970'li yılların başından bu yana faaliyette olan ve halihazırda yıllık 20-23 milyon mt üretim gerçekleştiren Robe Valley Mesa A madencilik merkezinin bir parçasını oluşturan büyük ölçekli bir açık ocak madenine en yakın noktada 2 km mesafede yer alıyor.

Potansiyel arama sahası %30 artacak

Yeni ruhsat verilirse Arrow Minerals'ın bölgedeki potansiyel arama sahası %30 artışla 415 km²'ye ulaşacak.

Arrow, ruhsat sahasının demir cevheri açısından potansiyel taşıdığını değerlendirirken, bölgede Robe tipi kanal demir cevheri yatağı mineralizasyonu bulunabileceğini belirtti. Şirket, ruhsatın verilmesinin ardından bölgede aktif olarak arama faaliyetleri yürütmeyi planlıyor.

Arrow Minerals Genel Müdürü David Flanagan, “Ekibimiz, Pilbara'nın bu bölgesindekiler gibi kanal demir cevheri yataklarının tonaj ve nakit akışı yaratma potansiyelinin oldukça farkında,” dedi ve bu tür yatakların elverişli özelliklere ve düşük safsızlık seviyelerine sahip olabileceğini belirtti. Flanagan, şirketin söz konusu başvuruyu önemli bir demir cevheri faaliyeti oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Arrow'un yeni bölgedeki planlanan arama faaliyetleri ruhsatın verilmesine bağlı olacak.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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