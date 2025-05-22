Mineral Resources Onslow demir cevheri projesi rezervinde artış açıkladı

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), Batı Pilbara bölgesinde yer alan Onslow demir cevheri projesinin maden kaynakları ve cevher rezervlerinde bir güncelleme kaydedildiğini açıkladı. Projenin maden kaynakları %56,3 tenörlü olmak üzere %89 artışla 744 milyon mt’a, cevher rezervleri ise %57,5 tenörlü olmak üzere %73 artışla 359 milyon mt’a yükseldi.

Bu büyük artış, daha yakın aralıklı sondaj çalışmaları, kapsamlı jeolojik yeniden modelleme ve ek yatakların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanıyor. Projenin üretim artışındaki hızlanmanın MinRes’in Onslow projesini Avustralya’nın önde gelen demir cevheri operasyonlarından biri haline getirme yolunda ilerlettiğini gösteriyor.