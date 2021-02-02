Mineração Geral do Brasil, Casa Branca madeninde yeniden demir cevheri faaliyetlerine başlamayı planlıyor

Salı, 02 Şubat 2021 11:10:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri şirketi Mineração Geral do Brasil (MGB), Casa Branca madeninde yeniden demir cevheri faaliyetlerine başlamayı planlıyor.

Minas Gerais eyalet mahkemesi, yakın zaman önce bir mahkeme oturumunda şirketin söz konusu faaliyetine yeniden başlamasını değerlendirdi. Yeni mahkeme oturumunun tarihi 18 Şubat olarak belirlendi. Çevreci gruplar, şirketin barajı kullanımdan kaldırmasını da içeren projesinin yeniden başlatılmasına karşı çıktı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, MGB, bir açık maden ocağı ve bir kuru demir cevheri işleme tesisinin yanı sıra Brumadinho, Nova Lima, Ibirite ve Belo Horizonte şehirlerine demir cevheri taşımak için yollar inşa etmeyi hedefliyordu.

Şirket ayrıca, 2000 yılından beri faaliyet göstermeyen Casa Branca madeni için de geçici ruhsat almaya çalışıyor. Şirket, faaliyetlerinin yeniden başlayacağı tarihe dair bir açıklama yapmadı.