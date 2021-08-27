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Minas Gerais eyaleti yasama meclisi üyeleri SAM’in milyar dolarlık demir cevheri projesi nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor

Cuma, 27 Ağustos 2021 09:32:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti yasama meclisi üyelerinin, 2,1 milyar $’lık demir cevheri projesiyle ilgili fikir ayrılığına düştüğü belirtildi.

Yasama meclisi üyelerinin bir bölümü, çevre toplulukları ve yerel topluluklar, söz konusu projeye kuşkuyla yaklaşırken, üyelerin bazıları ise yerel ekonomiyi canlandıracağını düşündüklerini dile getirdi.

Çinli Honbridge Holdings’in sahibi olduğu Sul Americana de Metais (SAM), bu yılın başında, 2,1 milyar $’lık demir cevheri projesine yönelik Minas Gerais eyaleti savcılığıyla taahhütname imzalamıştı.

Grão Mogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite, Josenópolis ve Salinas şehirlerini kapsayan ve açık ocak ile sulu taşıma hattı bulunan sahayla birlikte eyalet, yıllık 27-30 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor.

Yasama meclisi üyelerinden biri konuya ilişkin, “Söz konusu proje, Çin’de istihdam sağlayacak ancak bölgeyi sefalet ve zor durumda bırakacak,” yorumunu yaptı.

Minas Gerais eyaletinden bir yetkili, projenin çevre ruhsatı sürecinin, bu yılın Nisan ayında yeniden başlatıldığını söyledi. Eyaletin, yerel topluluklarla ve ticaret gruplarıyla fikir alışverişinde bulunacağını ancak tarihin henüz belirlenmediğini ifade etti.


Etiketler: Brezilya  demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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