Mayıs ayında Çin'de çelik fiyatları dar bir aralıkta dalgalandı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Mayıs ayında ülkede nihai mamul fiyatları, geleneksel olarak yoğun bir sezondan durgun sezona geçiş sürecinde dar bir aralıkta dalgalı seyir izledi.

30 Nisan itibarıyla Çin Çelik Fiyatları Endeksi (CSPI), bir önceki aya göre 1,7 puan ve %1,79 oranında düşüşle 93,16 puan seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dört ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık bazda %0,4 artışla 345,35 milyon mt seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ülkenin görünen ham çelik tüketimi yıllık bazda %1,7 düşüşle 305,13 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, söz konusu dönemde arzın güçlü talebin ise zayıf seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

Ülkenin güneyindeki yağışlı hava ve yüksek sıcaklıkların yanı sıra Yangtze Nehri’nin orta ve aşağı kesimleri için yağışlı sezonun yaklaşmasının çelik talebini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Arzın yüksek, talebin zayıf seyrine dikkat çeken CISA, çelik üreticilerine üretimlerini makul seviyede tutma çağrısında bulunarak arz-talep dengesizliğinin derinleşmesi sonucu çelik fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.