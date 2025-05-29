 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mayıs...

Mayıs ayında Çin'de çelik fiyatları dar bir aralıkta dalgalandı

Perşembe, 29 Mayıs 2025 12:22:43 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Mayıs ayında ülkede nihai mamul fiyatları, geleneksel olarak yoğun bir sezondan durgun sezona geçiş sürecinde dar bir aralıkta dalgalı seyir izledi.

30 Nisan itibarıyla Çin Çelik Fiyatları Endeksi (CSPI), bir önceki aya göre 1,7 puan ve %1,79 oranında düşüşle 93,16 puan seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dört ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık bazda %0,4 artışla 345,35 milyon mt seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ülkenin görünen ham çelik tüketimi yıllık bazda %1,7 düşüşle 305,13 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, söz konusu dönemde arzın güçlü talebin ise zayıf seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

Ülkenin güneyindeki yağışlı hava ve yüksek sıcaklıkların yanı sıra Yangtze Nehri’nin orta ve aşağı kesimleri için yağışlı sezonun yaklaşmasının çelik talebini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Arzın yüksek, talebin zayıf seyrine dikkat çeken CISA, çelik üreticilerine üretimlerini makul seviyede tutma çağrısında bulunarak arz-talep dengesizliğinin derinleşmesi sonucu çelik fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.


Etiketler: Ham Çelik Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 artış kaydetti

28 May | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ortasında %0,3 düştü, stoklar arttı

23 May | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi Nisan’da %0,3 yükseldi

22 May | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %11,9 düştü

22 May | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

22 May | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %3,1 geriledi

21 May | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Nisan’da artarken, uzun ve yassı mamul segmentleri de iyi performans gösterdi

20 May | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı

20 May | Çelik Haberler

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi ilk çeyrekte arttı

14 May | Çelik Haberler

Kobe Steel’in net kârı 2024-25 mali yılında arttı, Nippon Koshuha’nın çelik birimi satıldı

13 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis