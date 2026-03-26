CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının ortasında %0,8 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayının ortasında (11-20 Mart), Mart ayının başına (1-10 Mart) kıyasla %0,8 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart başında, Şubat sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %0,8 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

20 Mart itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mart tarihine kıyasla %0,6 artışla 17,91 milyon mt olarak kaydedildi.