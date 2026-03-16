CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının başında %0,8 azaldı, stoklar arttı

Pazartesi, 16 Mart 2026 10:09:09 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayının başında (1-10 Mart), Şubat ayının sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %0,8 düşüşle 2,01 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının sonuna, ayın ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %0,1 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde yer almıştı

10 Mart itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 28 Şubat tarihine kıyasla %2,7 artışla düşüşle 17,81 milyon mt olarak kaydedildi. 


