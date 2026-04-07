CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mart ayının sonunda %1,7 düştü, stoklar azaldı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yıl Mart ayının sonunda (21-31 Mart), Mart ayının ortasına (11-20 Mart) kıyasla %1,7 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ortasında, ay başına (1-10 Mart) kıyasla %0,8 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

31 Mart itibarıyla Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Mart tarihine kıyasla %7,6 düşüşle 16,55 milyon mt olarak kaydedildi.