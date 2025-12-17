China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %8,7 düştü

Çin’in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yıl Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,4 düşüşle 11,17 milyon mt kömür ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür satışları ise yıllık bazda %15,7 düşüşle 21,74 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Kasım ayında, şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık bazda %5,2 düşüşle 11,7 milyon mt’a indi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise China Coal Energy yıllık bazda %1,2 düşüşle toplam 124,19 milyon mt kömür üretti. Söz konusu dönemde toplam kömür satışları ise yıllık %8,7 düşüşle 233,98 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

İlk 11 ayda şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık %0,8 artışla 125,42 milyon mt oldu.