CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının sonunda %11 azaldı, stoklar düştü

Perşembe, 08 Ocak 2026 10:13:38 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Aralık ayının sonunda (21-31 Aralık), Aralık ayının ortasına (11-20 Kasım) kıyasla %11 düşüşle 1,64 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının ortasında, Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla %1,3 düşüşle 1,85 milyon mt seviyesinde yer almıştı. 

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık tarihine kıyasla %11,7 artışla 14,14 milyon mt olarak kaydedildi. 

1$ = 7,0197 RMB


