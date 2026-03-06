CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Şubat ayının sonunda %0,1 azaldı, stoklar düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayının somunda (21-28 Şubat), Şubat ayının ortasına (11-20 Şubat) kıyasla %0,1 düşüşle 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının ortasında, Şubat ayının başına (1-10 Şubat) kıyasla %4,3 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Şubat tarihine kıyasla %4,3 düşüşle 17,34 milyon mt olarak kaydedildi.