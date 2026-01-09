 |  Giriş 
Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2025 yılında  %7,7 geriledi

Cuma, 09 Ocak 2026 10:40:16 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,1 ve yıllık %4,7 düşüş gösterdi. 2025 yılının tamamında ise önceki yıla kıyasla %7,7 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %1,9 düşüş kaydederken, aylık bazda %0,2 arttı. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,1 düşerken, aylık %0,4 yükseldi. 

2025 yılında genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,6 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %3 gevşedi.

1$ = 7,0128 RMB


