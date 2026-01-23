 |  Giriş 
Malezya çelik sektörü: Hammaddeye satış ve hizmet vergisi uygulanması rekabet gücünü zayıflatabilir

Cuma, 23 Ocak 2026 14:50:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya Demir ve Çelik Sektörü Federasyonu (MISIF), çelik üretiminde kullanılan hammaddelere satış ve hizmet vergisi (SST) uygulanmasına karşı olduğunu yineleyerek söz konusu adımın ülkenin demir-çelik sektörüne zarar verebileceği uyarısında bulundu.

MISIF, hurda, demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kok gibi başlıca girdilere SST getirilmesinin üretim maliyetlerini doğrudan artıracağını ve yerel çelik üretiminin rekabet gücünü zayıflatacağını belirtti. Birçok ürünün hâlihazırda %5-10 oranlarında SST’ye tabi olduğu, önceki dönemde bazı girdileri muaf tutan geçiş süresinin ise son vergi güncellemesiyle sona erdiği ifade edildi.

Rekabet ve ticarete etkisi

Federasyon, hammadde üzerindeki bu vergi yükünün; çok sayıda nihai mamulün serbest ticaret anlaşmaları kapsamında vergisiz olarak Malezya’ya girdiği bir dönemde gündeme gelmesinin altını çizdi. Bu durumun, yerel üretimin ithalata kıyasla daha yüksek maliyetle karşı karşıya kalmasına ve piyasada adil olmayan rekabet koşulları oluşmasına yol açabileceği vurgulandı.

MISIF’e göre maliyet dengesizlikleri, çelik değer zinciri boyunca geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir: istihdamın zayıflaması, katma değerli imalata yönelik yatırımların caydırılması ve nihai çelik ürünlerinde ithalata bağımlılığın artması. Federasyon, bu sonuçların yerel tedarik zincirlerini güçlendirme ve ithalat bağımlılığını azaltma hedefleriyle çeliştiğini belirtti.

Önerilen vergi takaslarına itiraz

Ayrıca federasyon, hurda gibi bazı hammaddelerin muaf tutulması karşılığında demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kok için %10 SST uygulanmasını öngören önerilere de karşı çıktı. MISIF, bu yaklaşımın yalnızca sektördeki maliyet baskılarının yönünü değiştireceğini, yapısal sorunları ise çözmeyeceğini ifade etti.

Mali sürdürülebilirliği güçlendirmeye yönelik hükümet çabalarını desteklediğini yineleyen MISIF, SST’ye ilişkin düzenlemelerin ulusal sanayi politikası, karbonsuzlaşma ve tedarik zinciri dayanıklılığı hedefleriyle uyumlu olacak şekilde uyarlanmasını talep etti. Federasyon, vergi politikalarının hem mali hedefleri hem de Malezya çelik ekosisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemesi için yetkililerle iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.


