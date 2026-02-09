 |  Giriş 
Qarmet’in çelik üretimi 2025’te yatay seyretti, modernizasyon yatırımları sürüyor

Pazartesi, 09 Şubat 2026 12:34:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, çelik ve hammadde üretiminin 2025 yılında değişmediğini açıklarken, modernizasyon ve stratejik yatırım programlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Söz konusu yılda şirket, üretim faaliyetlerinin istikrarlı şekilde devam ettiğini ve önemli teknolojik hedeflere ulaştığını ifade etti. Uzun vadeli stratejisi kapsamında üretim kapasitelerinin modernizasyonu, iş güvenliğinin artırılması, çevresel performansın iyileştirilmesi ve yeni teknolojik alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiğini aktardı.

2025 yılında Qarmet’in çelik üretimi 3,8 milyon mt, kömür üretimi 7,5 milyon mt ve konsantre demir cevheri üretimi ise 3,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Şirket yönetimi, bazı operasyonel ve finansal verimlilik hedeflerine ulaşılması için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Çelik tesislerinde büyük ölçekli yatırımlar sürüyor

Qarmet, ana çelik tesisinde büyük ölçekli yatırım projelerinin devam ettiğini paylaştı. Bu projeler arasında 8 ve 9 No’lu kok bataryalarının inşası, uzun mamul haddehanesinin yenilenmesi, galvanizleme ve polimer kaplama hattının kurulumu, pres atölyesinin genişletilmesi, ekipman modernizasyonu ve üretim süreçlerinde doğal gaz kullanımına geçiş yer alıyor.

Bu yatırımlara birlikte üretim verimliliğinin artırılmasının, ürün portföyünün genişletilmesinin ve çelik üretim operasyonlarının çevresel performansının güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Madencilik operasyonlarında dijital güvenlik sistemleri devreye alındı

Şirket, Karaganda Komir ve Orken dahil olmak üzere madencilik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bağlı kuruluşlarında dijital kontrol ve iş güvenliği sistemlerini devreye aldığını ifade etti.

Yeni sistemlerle risklerin azaltılmasının yanı sıra madencilik ve lojistik birimlerinde kazaların sıfırlanmasına yönelik hedefin desteklenmesinin amaçlandığını ekledi.


