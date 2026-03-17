Fitch maliyetlerin desteğiyle 2026 için demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2026 yılının başlarında beklenenden güçlü piyasa koşulları ve maliyet desteği sayesinde demir cevheri ile koklaşabilir taş kömürü için kısa vadeli fiyat tahminlerini güncellediğini açıkladı.

Demir cevheri fiyat tahmini maliyet desteğiyle yükseltildi

Fitch, 2026 yılı demir cevheri fiyat tahminini 90$/mt’dan 95$/mt seviyesine çıkardı. Yukarı yönlü revizyon, fiyatlara yapısal destek sağlaması beklenen yüksek üretim maliyetlerini yansıtıyor.

Bununla birlikte Fitch, 100$/mt’un üzerindeki mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Arzın artması ve Çin limanlarındaki stok seviyelerinin yükselmesiyle fiyatların gerilemesi bekleniyor.

Fitch ayrıca orta vadeli fiyat görünümünü de yukarı yönlü revize ederek demir cevheri fiyatlarının 2027’de 85$/mt, 2028’de 80$/mt ve 2029’da 75$/mt seviyesine yerleşeceğini öngörüyor.

Koklaşabilir taş kömürü görünümü arz kesintisi nedeniyle yukarı yönlü

Fitch, koklaşabilir taş kömürü için 2026 yılı fiyat tahminini 180$/mt’dan 190$/mt seviyesine çıkardı. Söz konusu artış, başlıca ihracat bölgelerinden biri olan Avustralya’da görülen kasırganın yol açtığı arz kesintilerinin ardından 2026 yılının başlarında kaydedilen güçlü fiyatlardan kaynaklanıyor.

Yıl güçlü başlasa da Fitch, arz koşullarının normalleşmesiyle birlikte fiyatların ikinci çeyrekten itibaren kademeli olarak düşmesini bekliyor.

Fitch, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 2027, 2028 ve 2029 yıllarında 180$/mt’da kalacağını öngörüyor.

Emtia 2025 2026 (önceki tahmin) 2026 (yeni tahmin) 2027 (önceki tahmin) 2027 (yeni tahmin) 2028 (önceki tahmin) 2028 (yeni tahmin) 2029 Demir cevheri 103$/mt 90$/mt 95$/mt 75$/mt 85$/mt 70$/mt 80$/mt 75$/mt Koklaşabilir taş kömürü 188$/mt 180$/mt 190$/mt 180$/mt 180$/mt 180$/mt 180$/mt 180$/mt

Piyasa görünümü: kısa vadede güçlü seyir, orta vadede gevşeme

Genel olarak Fitch’in güncellenen tahminleri, maliyet baskıları ve geçici arz sıkıntılarının desteğiyle çelik üretiminde kullanılan hammaddeler için kısa vadede güçlü bir görünüme işaret ediyor.

Bununla birlikte Fitch, arzın artması ve talebin istikrarlı seyretmesi sayesinde piyasa dinamiklerinin normalleşmesini ve orta vadede fiyat artışlarının sınırlanmasını bekliyor.