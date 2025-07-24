Lüksemburg hükümeti Liberty Dudelange’ı satın alarak çelik sektörünü güçlendirecek

Lüksemburg hükümeti, İngiltere merkezli Liberty Steel’in Lüksemburg’daki bağlı kuruluşu Liberty Dudelange’ı satın almak için resmi teklif gönderdiğini duyurdu. 2024 yılının sonunda Lüksemburg Ticaret Mahkemesi, yaklaşık iki yıldır atıl duran şirket için iflas açıklamıştı.

Söz konusu hamlenin, hükümetin endüstriyel ve ekonomik kalkınma amacıyla yeniden kullanmayı planladığı ve stratejik öneme sahip tesis açısından dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.

Liberty Dudelange'a ikinci şans

Ekonomi Bakanlığına göre tesisin satın alınması, mevcut altyapının yenilenmesine olanak tanıyarak çelikle ilgili sanayi faaliyetlerinin yeniden canlandırılmasına, istihdam yaratılmasına ve savunma sanayine yönelik projelerin desteklenmesine olanak tanıyacak. Hatta tesisteki üretimin bir kısmının savunma projelerine tahsis edilme ihtimali söz konusu.

Hükümet, bu sayede Liberty Dudelange’ı en verimli şekilde kullanmayı ve ulusal sanayiyi canlandırmayı amaçladığını vurguladı.

Tosyalı Holding’in teklifi başarısız olmuştu

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın başında Tosyalı Holding, Liberty Dudelange’ı satın almayı planladığını duyurmuştu. Ancak anlaşma sonuçlanmamış ve sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.