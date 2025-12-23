Lüksemburg hükümeti Liberty Dudelange’ı satın almak için 14,5 milyon € teklif etti

Basında çıkan haberlere göre Lüksemburg hükümeti, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in Lüksemburg’daki bağlı kuruluşu Liberty Dudelange’ı satın almak üzere 14,5 milyon € tutarında bir teklif sundu. Hükümet, uzun süredir atıl duran tesisi yeni ekonomik amaçlarla yeniden değerlendirmeyi hedeflerken, teklif tutarı ilk kez kamuoyuna açıklanmış oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Temmuz ayında hükümet, şirketi satın almak üzere resmi teklifini sunmuş ancak teklif tutarını açıklamamıştı.

Teklif, Liberty Steel’in faaliyetlerinin yürütüldüğü sanayi binaları ve tesisleri kapsarken, şirketin devrine kadar varlıkların korunması ve ilgili belgelere erişim sağlanması gibi şartlar içeriyor.

Ayrıca teklif, mülkiyet devri tamamlanmadan önce maaşlar ve diğer yükümlülükler dahil olmak üzere imtiyazlı alacaklıların taleplerinin karşılanması gibi mali önceliklere de değiniyor. Mevcut plana göre sözleşmeleri feshedilen eski Liberty Steel çalışanlarına yeniden istihdamda öncelik tanınmayacak.

Hükümetin bu teklifi, Liberty Steel’in faaliyetlerinin çöküşünün ardından Dudelange bölgesinde stratejik sanayi varlıklarını güvence altına alma ve ekonomik yeniden yapılanmayı destekleme yönünde süregelen çabaları yansıtıyor.