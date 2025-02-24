Tosyalı Holding Liberty Dudelange’yi satın almak istiyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding, İngiltere merkezli Liberty Steel’in iflas eden bağlı kuruluşu Lüksemburg merkezli çelik üreticisi Liberty Dudelange’yi satın almak üzere teklif verdi. Teklife ilişkin ayrıntılar henüz bildirilmedi.

Şirketin alımına yönelik çok sayıda teklifin incelendiği ve son aşamaya Tosyalı ile ismi belirtilmeyen başka bir alıcının kaldığı ifade edildi. Söz konusu alımı Tosyalı Holding gerçekleştirirse yıllık yaklaşık 15 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip şirketin Avrupa’daki üretim gücü artacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın sonunda Lüksemburg Ticaret Mahkemesi, faaliyetleri neredeyse iki yıldır atıl durumda olan Liberty Dudelange için iflas açıklamıştı.

Liberty Dudelange iki adet galvanizleme hattı, iki adet elektro-galvanizleme hattı ve bir çelik servis merkezine sahip.