Lloyds Metals and Energy demir cevheri sulu taşıma hattını faaliyete aldı

Hint Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), Maharashtra’da yer alan Surjagarh demir cevheri madeninde yıllık 10 milyon mt taşıma kapasiteli 85 kilometre uzunluğunda sulu taşıma hattını devreye aldığını duyurdu.

Projenin ikinci fazında hattın uzunluğu 195 kilometreye çıkacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, bu ayın başında Surjagarh demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 10 milyon mt’dan yıllık 25 milyon mt seviyesine çıkarmaya yönelik projesi için çevre izni almayı beklediğini ve bu sayede Surjagarh’ın, kömür madenleri hariç ülkenin en büyük madeni haline geleceğini bildirmişti.

LMEL, kapasite artırımının ardından üretimin en az 10 milyon mt’unun sulu taşıma hattıyla taşınacağını ve bu sayede bölgedeki kara yollarında yükün azaltılacağını ifade etti.

Bununla birlikte şirket, günlük en az 30.000 mt demir cevheri taşınmasının beklendiğini ve bunun bir kısmının, önümüzdeki ay devreye alınması planlanan Konsari peletleme tesisinde kullanılacağını aktardı. Ayrıca inşası Haziran sonunda başlaması beklenen üç pelet tesisi daha kuracağını ekledi.