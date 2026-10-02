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NMDC Limited'in demir cevheri üretimi 2026'nın Eylül ayında %8 artarken satışları %10 düştü

Cuma, 02 Ekim 2026 10:10:12 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı madencilik şirketi NMDC Limited, Eylül 2026'da demir cevheri üretiminin yıllık %8 artışla 4,04 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Şirketin demir cevheri satışları ise söz konusu ayda yıllık %10 düşüşle 3,51 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

NMDC Limited'in 2026-27 mali yılının Nisan-Eylül dönemindeki toplam demir cevheri üretimi yıllık %22,8 artışla 27,27 milyon mt seviyesine yükseldi.

Bununla birlikte şirketin söz konusu dönemdeki toplam demir cevheri satışları 22,23 milyon mt seviyesinde yatay seyretti.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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