NMDC Limited'in demir cevheri üretimi 2026'nın Eylül ayında %8 artarken satışları %10 düştü

Hindistan hükümetine bağlı madencilik şirketi NMDC Limited, Eylül 2026'da demir cevheri üretiminin yıllık %8 artışla 4,04 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
Şirketin demir cevheri satışları ise söz konusu ayda yıllık %10 düşüşle 3,51 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.
NMDC Limited'in 2026-27 mali yılının Nisan-Eylül dönemindeki toplam demir cevheri üretimi yıllık %22,8 artışla 27,27 milyon mt seviyesine yükseldi.
Bununla birlikte şirketin söz konusu dönemdeki toplam demir cevheri satışları 22,23 milyon mt seviyesinde yatay seyretti.