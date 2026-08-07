 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Coal...

Coal India Limited demir cevheri madenciliğine giriyor

Cuma, 07 Ağustos 2026 09:40:35 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamu kuruluşu Coal India Limited (CIL), kömür madenciliği dışındaki ilk faaliyet alanı olarak yakında demir cevheri madenciliğine başlayacak.

Şirket, Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Gadadhapur demir cevheri sahası için tercih edilen teklif sahibi olarak belirlendiğini ve resmi sözleşmenin tamamlanması ve gerekli onayların alınmasının ardından yakında madencilik faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Madencilik şirketine göre Gadadharpur demir cevheri sahasının tahmini rezervi 288 milyon mt seviyesinde bulunuyor.

CIL, son altı yılda lityum ve kobalt gibi kritik minerallerin madenciliği, hidrojen üretimi ve enerji depolama bataryalarının üretimi de dahil olmak üzere yeni faaliyet alanlarına girmek için hissedarlarından onay aldı.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Hint NMDC'nin demir cevheri üretimi 2026 Temmuz ayında %31 arttı

03 Ağu | Çelik Haberler

NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026 yılı Haziran ayında %44 arttı

02 Tem | Çelik Haberler

NMDC Donimalai demir cevheri madeninde 80 milyon $’lık kapasite artırımı projesi başlattı

24 Haz | Çelik Haberler

BHP ve Rio Tinto çelik talebinin Çin dışına kaymasıyla Hindistan’a yöneliyor

17 Haz | Çelik Haberler

NMDC’nin demir cevheri üretimi Mayıs 2026’da %20 arttı, satışları %7 düştü

02 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’da demir cevheri ithalatı Nisan 2026’da aylık %11 düştü

08 May | Çelik Haberler

NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Nisan ayında %16 arttı

04 May | Çelik Haberler

BigMint: Hindistan’ın demir cevheri üretimi 2026-27 mali yılında %8 artacak

24 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılında %7 arttı, üreticilerin kendi kullanımlarına ayırdıkları cevher ...

13 Nis | Çelik Haberler

NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026’nın Mart ayında %51 arttı

02 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis