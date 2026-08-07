Coal India Limited demir cevheri madenciliğine giriyor

Hindistan'ın kamu kuruluşu Coal India Limited (CIL), kömür madenciliği dışındaki ilk faaliyet alanı olarak yakında demir cevheri madenciliğine başlayacak.
Şirket, Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Gadadhapur demir cevheri sahası için tercih edilen teklif sahibi olarak belirlendiğini ve resmi sözleşmenin tamamlanması ve gerekli onayların alınmasının ardından yakında madencilik faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Madencilik şirketine göre Gadadharpur demir cevheri sahasının tahmini rezervi 288 milyon mt seviyesinde bulunuyor.
CIL, son altı yılda lityum ve kobalt gibi kritik minerallerin madenciliği, hidrojen üretimi ve enerji depolama bataryalarının üretimi de dahil olmak üzere yeni faaliyet alanlarına girmek için hissedarlarından onay aldı.