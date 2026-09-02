NMDC Limited'ın demir cevheri üretimi Ağustos 2026'da %21 arttı

Hindistan'ın kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited, Ağustos 2026'da demir cevheri üretiminin yıllık %21 artışla 4,07 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.
Şirketin söz konusu aydaki demir cevheri satışları ise yıllık %5,6 artışla 3,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
2026-27 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde NMDC'nin toplam demir cevheri üretimi yıllık %26 artışla 23,23 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirketin aynı dönemdeki toplam satışları ise yıllık %2 artışla 18,72 milyon mt olarak gerçekleşti.