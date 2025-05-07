Lloyds Metals and Energy’in demir cevheri madeni Hindistan’ın en büyüğü haline gelecek

Hint Lloyds Metals and Energy Limited (LMEL), kapasitenin mevcut yıllık 10 milyon mt’dan yıllık 25 milyon mt seviyesine çıkarılmasına yönelik çevre izninin alınmasının ardından Maharastra eyaletinde yer alan Surjagar demir cevheri madeninin kömür hariç ülkenin en büyük madeni haline geleceğini belirtti.

Şirket, çevre iznini Mayıs sonuna kadar almayı öngördüğünü ve Surjagar’ın, kömür madenleri hariç ülkenin en büyük madeni haline gelmesi beklendiği için izin sürecinin daha uzun sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan LMEL, mevcut mali yılda sermaye harcamalarının bir önceki mali yılda kaydedilen 437 milyon $’a kıyasla yaklaşık 768 milyon $ seviyesinde yer alacağını bildirdi.