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Hint NMDC'nin demir cevheri üretimi 2026 Temmuz ayında %31 arttı

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 09:37:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited, Temmuz 2026'da demir cevheri üretiminin yıllık %31,39 artışla 4,06 milyon mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şirketin Temmuz ayındaki toplam demir cevheri satışları ise 3,40 milyon mt olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayındaki 3,46 milyon mt seviyesinin hafif altında kaldı.

2026-27 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde ise NMDC'nin toplam demir cevheri üretimi yıllık %27 artışla 19,16 milyon mt'a yükseldi. Aynı dönemde şirketin kümülatif satışları ise yıllık %1 artışla 15,15 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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