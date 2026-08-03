Hint NMDC'nin demir cevheri üretimi 2026 Temmuz ayında %31 arttı

Hindistan'ın kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited, Temmuz 2026'da demir cevheri üretiminin yıllık %31,39 artışla 4,06 milyon mt seviyesine ulaştığını açıkladı.
Şirketin Temmuz ayındaki toplam demir cevheri satışları ise 3,40 milyon mt olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayındaki 3,46 milyon mt seviyesinin hafif altında kaldı.
2026-27 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde ise NMDC'nin toplam demir cevheri üretimi yıllık %27 artışla 19,16 milyon mt'a yükseldi. Aynı dönemde şirketin kümülatif satışları ise yıllık %1 artışla 15,15 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.