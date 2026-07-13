NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını düşürdü - 13 Temmuz 2026

Hindistan’ın devlete ait madencilik şirketi NMDC Limited Temmuz teslimatlı parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı.

Böylece şirketin parça demir cevheri (%67 tenörlü, 10-40 mm) fiyatı 300 INR/mt (3$/mt) düşüşle 5.850 INR/mt (61$/mt) maden çıkışı, toz cevher fiyatı ise (%64 tenörlü ve <10 mm) 150 INR/mt (1,6$/mt) düşüşle 4.550 INR/mt (47,60$/mt) maden çıkışı seviyesine indi.

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.