NMDC Limited 2026 Eylül ayı parça demir cevheri fiyatlarını artırdı toz cevher fiyatlarını değiştirmedi

Hindistan'ın kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited Eylül teslimatlı parça demir cevheri fiyatını artırırken, toz demir cevheri fiyatını değiştirmedi.
Kaynaklara göre %67 tenörlü 10-40 mm parça demir cevheri fiyatı 350 INR/mt (4$/mt) artışla 6.000 INR/mt (63,32$/mt) maden sahası çıkışı seviyesine çıktı. Bununla birlikte %64 tenörlü 10 mm altı toz demir cevheri fiyatı 4.550 INR/mt (48,02$/mt) maden sahası çıkışı seviyesinde kaldı.
Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.