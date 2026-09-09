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NMDC Limited 2026 Eylül ayı parça demir cevheri fiyatlarını artırdı toz cevher fiyatlarını değiştirmedi

Çarşamba, 09 Eylül 2026 09:34:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited Eylül teslimatlı parça demir cevheri fiyatını artırırken, toz demir cevheri fiyatını değiştirmedi.

Kaynaklara göre %67 tenörlü 10-40 mm parça demir cevheri fiyatı 350 INR/mt (4$/mt) artışla 6.000 INR/mt (63,32$/mt) maden sahası çıkışı seviyesine çıktı. Bununla birlikte %64 tenörlü 10 mm altı toz demir cevheri fiyatı 4.550 INR/mt (48,02$/mt) maden sahası çıkışı seviyesinde kaldı.

Belirtilen fiyatlara İlçe Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Vakfı kesintisi ve orman izin bedelleri gibi zorunlu vergi dahil değil.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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