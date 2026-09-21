NMDC Limited'in 2026-27 mali yılında demir cevheri üretiminin 60 milyon mt'a ulaşması bekleniyor

Hindistan devletine bağlı madencilik şirketi NMDC Limited'in Yönetim Kurulu Başkanı Amitava Mukherjee, 2026-27 mali yılını yaklaşık 60 milyon mt demir cevheri üretimiyle tamamlamayı beklediklerini açıkladı. Şirket geçtiğimiz mali yılda 53 milyon mt üretim gerçekleştirmişti.

Mukherjee, “2025-26 mali yılında 50 milyon mt seviyesini aşan NMDC, bu mali yılda mevcut demir cevheri madenlerindeki üretimi artırarak ve NMDC-CMDC Limited (NCL) ortak girişiminin varlıklarından da destek alarak 60 milyon mt üretime ulaşmaya yönelik planını hızla uyguluyor,” dedi.

Mukherjee, şirketin bazı maden sahaları için Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığına çevre izinleri için halihazırda başvuruda bulunduğunu belirtti.

Bazı bölgelerde madencilik faaliyetlerine yönelik altyapı çalışmaları devam ederken, bazı maden sahalarında ise altyapının halihazırda faaliyette olduğu bildirildi.

Mukherjee, “Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor ve 2030-31 mali yılı itibarıyla 100 milyon mt demir cevheri üretimi hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz,” dedi.