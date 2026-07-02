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NMDC’nin demir cevheri üretimi 2026 yılı Haziran ayında %44 arttı

Perşembe, 02 Temmuz 2026 09:07:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlet kontrolündeki madencilik şirketi NMDC Limited, 2026 yılı Haziran ayında demir cevheri üretiminin geçen yılın aynı ayına göre %44 artarak 5,15 milyon mt'a ulaştığını açıkladı.

2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) şirketin toplam demir cevheri üretimi, önceki mali yılın aynı dönemine göre %26 artışla 15,01 milyon mt olarak gerçekleşti.

Şirket ayrıca, 2026 yılı Haziran ayındaki demir cevheri satışlarının yıllık bazda %11 artışla 3,98 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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