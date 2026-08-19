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Coal India Limited yeni demir cevheri varlıklarına teklif verecek

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 09:39:45 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamuya ait kömür üreticisi Coal India Limited (CIL), kısa süre önce bir demir cevheri sahası için tercih edilen teklif sahibi olmasının ardından ülke genelinde daha fazla demir cevheri varlığı için teklif vermeyi ve pelet tesisleri kurmayı planlıyor. Şirket yetkilisi yaptığı açıklamada, bu adımlarla CIL'nin çeşitlendirilmiş bir kaynak şirketine dönüşmesinin hedeflendiğini belirtti.

CIL kısa süre önce Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan ve 288 milyon mt rezerve sahip Gadadharpur demir cevheri sahasının ihalesini kazanmıştı.

CIL'nin ülke genelinde benzer varlıklar için teklif vermeye devam edeceği ve kendi demir cevheri üretimini kullanarak cevhere katma değer sağlamak amacıyla pelet tesisleri kuracağı belirtildi.

Bu adımın CIL'yi yalnızca kömür madenciliği yapan bir şirketten çeşitlendirilmiş ve entegre bir metalürjik hammadde tedarikçisine dönüştürmek ve sadece fosil yakıta odaklanmanın getirdiği riskleri azaltmak amacıyla alınmış stratejik bir karar olduğu ifade edildi.

Kalküta merkezli şirket son altı yılda lityum ve kobalt gibi kritik minerallerin madenciliği, hidrojen üretimi ve enerji depolama bataryalarının imalatı dahil olmak üzere yeni iş alanlarına girmek için hissedarlarından gerekli onayları aldı.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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