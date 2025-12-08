 |  Giriş 
Latin Amerika’da ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %5,9 geriledi

Pazartesi, 08 Aralık 2025 15:30:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika’da çelik üretimi Eylül ayında 2025 yılı boyunca gözlemlenen düşüş eğilimini sürdürdü. Ham çelik ve haddelenmiş çelik üretimi yeniden daralırken, ithalat önemli ölçüde güçlenerek bölgesel pazarda tarihi bir seviyeye ulaştı.

Ham çelik üretimi toplam 4,5 milyon mt olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %5,9 düşüş kaydetti. Haddelenmiş çelik üretimi de Eylül ayında %7,9, Ocak-Eylül döneminde ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 düştü.

Görünür tüketim Eylül ayında 6 milyon mt'a ulaşarak yıllık bazda %1,8 düştü. Bununla birlikte, bölgesel talep dokuz aylık dönemde %1,4 artışla hafif bir iyileşme gösterdi. Altı büyük ekonomiden beşi Ocak-Eylül döneminde büyüme kaydederken, Meksika çelik sektörü %9,9 daraldı.

İthalatta Brezilya ve Arjantin’in liderliğinde %11,6'lık keskin bir artış görüldü. Meksika’nın yaptığı ithalat ise %13,1 geriledi. İthalatın tüketimdeki payı 2011’den beri görülen en yüksek seviyede kaydedilerek %40,9 oldu.

Ancak ihracat zayıf seyrini sürdürdü. Ocak-Eylül döneminde bölge dış satışlarda %8,8'lik bir düşüş kaydetti. Sadece Eylül ayında ise genel çelik ticareti 1,9 milyon mt açık verdi.


