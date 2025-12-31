Hindistan: Odisha eyaleti gelecek yıl 35 maden sahasını ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor

Merkezi hükümetin beklentileri doğrultusunda Hindistan’ın maden açısından en zengin eyaleti olan Odisha, sanayi büyümesini hızlandırmak için madencilik ürünleri arzının daha öngörülebilir ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla gelecek yıl ihaleye çıkarılmak üzere 35 maden sahasından oluşan taslak bir liste hazırladı.

Eyaletin Çelik ve Madencilik Bakanlığı, 3 Ocak 2026 tarihinde bir toplantı düzenleyerek söz konusu sahaların uygunluk durumunu ve ihaleye hazır olup olmadıklarını değerlendirerek yıllık ihale takvimini kesinleştirecek.

Yetkililere gönderilen resmi yazıya göre, liste Odisha Madencilik ve Jeoloji Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Listede demir cevheri, boksit, kireçtaşı, manganez ve dolomit ile birlikte bakır ve altın içeren sahalar yer alıyor.

Demir cevheri sahaları arasında daha önce Bonai Industrial tarafından işletilen Tehrai demir cevheri ve manganez sahası, Kendujhar bölgesindeki Kasia West, Gadadharpur, Balisahi ve ruhsatı sona eren Murgabeda ile Keonjhar ve Sundargarh bölgelerine yayılan Mankarnacha sahası bulunuyor. Ayrıca Sundargarh’daki Barha Indipur West ve Jaldihi-Tantigram ile Mayurbhanj’daki, daha önce B C Dagra’ya ait olan ancak faal olmayan Suleipat sahası da listede yer alıyor.

Toplamda, 2026 yılında ihaleye çıkarılması planlanan sahalar arasında 10 adet demir cevheri ve manganez sahası bulunuyor. Bunlar arasında manganez ile birlikte dolomit veya laterit içeren sahalar da yer alıyor. Ayrıca Sundargarh, Anandapur ve Khandadhar-D bölgelerinde iki demir cevheri boksit sahası bulunuyor.

Madenler Bakanlığı, ihale süreçlerinde öngörülebilirliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla eyaletlerden “Yıllık İhale Takvimleri” hazırlanmasını talep etmişti. Odisha’nın hazırladığı bu liste de söz konusu talep doğrultusunda oluşturuldu.

Kaynak: BigMint