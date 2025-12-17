Hindistan’ın demir cevheri üretimi mali yılın ilk 8 ayında yalnızca %0,5 artarken, ham çelik üretimi %11 yükseldi

BigMint tarafından paylaşılan geçici verilere göre Hindistan’ın demir cevheri üretimi, Nisan-Kasım 2025 döneminde yıllık bazda yalnızca %0,5 artışla 184,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde demir cevheri üretimindeki artış, ham çelik üretimindeki büyümenin belirgin bir şekilde gerisinde kaldı. Öyle ki ham çelik üretimi aynı dönemde yıllık %11 artışla 109,5 milyon mt seviyesine ulaştı. Bu durum, özellikle yüksek tenörlü cevher tarafında arz sorununa yol açarak fiyatların yükselmesine ve sünger demir ile çelik üreticileri için operasyonel zorlukların artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerin etkisiyle Hindistan’ın demir cevheri ve parça cevher ithalatı yıllık bazda %126 artışla yaklaşık 7 milyon mt seviyesine çıktı.

Ülkenin en büyük demir cevheri üreticisi konumundaki Odisha eyaletinde üretim, yıllık bazda %10 düşüş kaydetti. Odisha Mining Corporation (OMC), JSW Steel ve Rungta Mines gibi önde gelen üreticilerin üretimi artırmakta zorlanması, Odisha’daki düşüşün temel nedeni olarak öne çıktı. Odisha’daki düşük performans, diğer büyük üretim merkezlerinin çoğunda çift haneli artışlar görülmesine rağmen ülke genelinde üretim artış hızının sınırlı kalmasına yol açtı.

Bu dönemde entegre tesislere bağlı maden üretimi yıllık bazda %1 düşüşle 67,5 milyon mt olurken, bağımsız madencilerin üretimi %1 artış kaydetti.

Eyalet bazında demir cevheri üretimi

Odisha’da demir cevheri üretimi yıllık %10 düşüşle 92,8 milyon mt seviyesine gerilerken, bu eyaletin Hindistan’ın toplam demir cevheri üretimindeki payı geçen yılki %56 seviyesinden %50’ye indi.

Chhattisgarh’da üretim %19 artışla 31,3 milyon mt olurken, Karnataka’da üretim yıllık %7 artışla 30,9 milyon mt seviyesine yükseldi. Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh ve Goa’da üretim sırasıyla %13, %23, %12 ve %25 artış kaydetti. Odisha dışında yalnızca Rajasthan eyaletinde üretim %7’lik bir düşüş gösterdi.

Demir cevheri üretimini etkileyen faktörler

OMC’nin üretimi %5 düştü: Uzayan muson sezonu, OMC’nin madencilik faaliyetlerini aksatarak üretimin %5 düşüşle 20,2 milyon mt seviyesine gerilemesine yol açtı. Ayrıca mali yılın başında yüksek stok seviyeleri ve zayıf talep, üretimin kısıtlanmasına neden oldu. Bununla birlikte Ekim-Kasım döneminde üretim hızının toparlandığı ve toplam düşüşün mali yılın ilk yarısında kaydedilen %13’lük düşüşe kıyasla %5 ile sınırlı kaldığı ifade edildi.

JSW’de %32’lik sert düşüş: JSW Steel’in demir cevheri üretimi yıllık bazda %32 düşüşle 11,2 milyon mt seviyesinde kaldı. Bu gerileme, şirketin maliyet baskıları nedeniyle Jajang madenlerindeki işletme hakkını iade etmesi ve yeni kazanılan madenlerin devreye almasındaki gecikmelerden kaynaklandı. JSW Steel’in üretim açığını kapatmak amacıyla yaklaşık 6,6 milyon mt demir cevheri ithal ettiği belirtildi.

NMDC’nin üretiminde güçlü artış: Hindistan’ın en büyük demir cevheri üreticisi NMDC’nin üretimi yıllık %21 artışla 31,5 milyon mt seviyesine yükseldi ve ülke toplam üretimini destekledi. Bu artış oranında önceki mali yıldaki işçi grevleri nedeniyle şirketin üretiminin düşük seviyelerde yer alması etkili oldu. NMDC, 2026 mali yılı için toplam 55,4 milyon mt’luk üretim hedefi belirledi.

LMEL’de kapasite artışı sonucu sert yükseliş: Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), kapasite artışına yönelik büyük yatırımların etkisiyle demir cevheri üretimini söz konusu dönemde %27 artışla 9,8 milyon mt seviyesine çıkardı. Şirket, Haziran sonunda madencilik kapasitesini yıllık 55 milyon mt’a yükseltmek için çevresel izin aldığını duyurmuştu.

Diğer büyük üreticilerde gerileme: Rungta Mines’ın üretimi %23 düşüşle 10,8 milyon mt olurken, Vedanta ve ESL’nin üretimi %15 düşüşle 6,7 milyon mt seviyesine indi. AM/NS’nin üretimi ise muson kaynaklı yavaşlama nedeniyle %18 düşüşle 6 milyon mt oldu. Tata Steel’in demir cevheri üretimi, 2026 mali yılının ilk 8 ayında yıllık bazda değişmezken, mali yılın ilk yarısında %3 artış kaydetmişti.

Beklentiler

Hindistan hükümeti, demir cevheri üretimini artırmak ve madenlerin düşük kapasiteyle çalışması veya devreye alınmaması sorununu çözmek amacıyla çeşitli önlemler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda alınan madencilik ruhsatları ve bileşik lisansların ardından üretimin hızla başlaması için daha sıkı bir takvim belirlenmesi, güçlendirilmiş performans teminat mekanizmaları, şeffaflık uygulamaları ve ihracata yönelik kısıtlamalar gündemde yer alıyor. Bu reformların hayata geçirilmesi halinde yılın ikinci yarısında demir cevheri üretiminde artış bekleniyor.

Öte yandan sektörel birlikler, demir cevheri fiyatlarının güçlü seyrine karşın çelik fiyatlarında görülen düşüşün marjlar üzerinde baskı yarattığına dikkat çekti. Chhattisgarh Sünger Demir Üreticileri Birliğinin aktardığına göre ihale rejiminin uygulandığı son 11 yılda yalnızca bir yeni açılan maden üretime başlayabildi. Birlik, Hindistan Madenler Bakanlığına gönderdiği son mektupta, yerel demir cevheri arzını artırmak amacıyla ihracat vergileri, mevcut ihale modelinin gözden geçirilmesi ve madenciliği teşvik edici düzenlemeler önerdi.

Kaynak: BigMint