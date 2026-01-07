Küresel demir cevheri ihracatı 2025’te farklılıklar gösterdi, Hindistan’ın sevkiyatları %30 düştü

2025 yılında küresel demir cevheri ihracatı bölgelere göre farklı eğilimler sergiledi. Brezilya ve Avustralya, artan üretim ve operasyonel verimlilik sayesinde sevkiyatlarını artırırken, Güney Afrika güvenilir lojistik faaliyetleri ve yüksek tenörlü cevhere olan talep sayesinde satış hacmini büyük ölçüde korudu. Buna karşılık Hindistan’ın ihracatı, artan yerel tüketim ve temkinli piyasa görünümü nedeniyle %30 oranında sert bir düşüş kaydetti. Bu tablo, küresel ticaret akışını yeniden şekillendirdi.

Avustralya’nın ihracatı yıllık %3 arttı

BigMint tarafından derlenen verilere göre Avustralya’nın demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’te 887,5 milyon mt’a ulaşarak 2024’teki 864,8 milyon mt’a kıyasla %2,7 arttı. Aralık ayı sevkiyatları ise Kasım ayındaki 73,6 milyon mt’a kıyasla %17,5 artışla 86,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Çin, yıllık 2,5 artışla 745,5 milyon mt ile en büyük ithalatçı olmaya devam ederken, Çin’i 52,1 milyon mt ile Japonya ve 50,9 milyon mt Güney Kore takip etti.



İhracatçı bazında bakıldığında Rio Tinto 313,1 milyon mt ile ilk sırada yer alırken, BHP 285,6 milyon mt ve Fortescue Metals Group (FMG) 212,3 milyon mt ile onu izledi. Bu artışta hem Rio Tinto’nun Western Range ve Fortescue’nun Iron Bridge madenlerinin devreye girmesi hem de BHP’nin South Flank madeninde tam kapasiteye ulaşması etkili oldu. Yılın ikinci yarısında hava koşullarının iyileşmesi, önceden kasırga kaynaklı aksaklıkların telafi edilmesini sağlayarak Aralık ayı sevkiyatlarını hızlandırdı.

Brezilya’nın ihracatı %12 arttı

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2025’te yıllık %12 artışla 414,79 milyon mt’a yükseldi. Aralık ayı sevkiyatları da Kasım ayına göre %4,1 artışla 37,52 milyon mt oldu. Çin 287,97 milyon mt ile en büyük alıcı konumunu korurken, Malezya 21,46 milyon mt ve Umman 12,46 milyon mt ile alım yaparak öne çıktı. Vale’nin S11D madeninin tam kapasite çalışması, Brucutu’da yüksek tenörlü cevher üretiminin artması ve daha küçük üreticilerin operasyonlarını iyileştirmesi sevkiyatları destekledi.

Güney Afrika’nın sevkiyatları yatay seyretti

BigMint verilerine göre Güney Afrika’nın demir cevheri ihracatı 2025’te 55,87 milyon mt ile 2024’e yakın seyretti. Sadece Aralık ayında ise sevkiyatlar aylık %11,4 artışla 4,97 milyon mt’a çıktı. Çin 30,4 milyon mt ile başlıca alıcı olurken, Hollanda 5,49 milyon mt ile ikinci sırada yer aldı. Saldanha’da demir yolu taşımacılığındaki toparlanma, biriken stokların eritilmesine yardımcı oldu. Alıcıların verimlilik ve emisyon avantajları nedeniyle Sishen ve Kolomela gibi madenlerden çıkan yüksek tenörlü cevhere yönelmesi sevkiyatları destekledi.

Hindistan’ın ihracatı %30 geriledi

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’te yıllık %30,2 düşüşle 26,43 milyon mt’a geriledi. Buna karşın Aralık ayı sevkiyatları Kasım ayına göre %30,4 artarak 3,52 milyon mt’a çıkarak bu mali yıldaki en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Çin 24,43 milyon mt ile en büyük alıcı olurken, Malezya 0,89 milyon mt ile ikinci sırada yer aldı. Yıl boyunca Çin’den gelen talebin azalması ve çelik üretim kesintisine yönelik beklentiler bu pazara yönelik ihracatı sınırladı. Öte yandan artan yerel talep ve arza öncelik veren politikalar, ihracata ayrılan miktarın azalmasına yol açtı. Zira Hindistan’ın demir cevheri ithalatı 2025’te yaklaşık 12,1 milyon mt’a yükselerek bir önceki yıl kaydedilen 5,36 milyon mt seviyesinin oldukça üzerine çıktı.

Kaynak: BigMint