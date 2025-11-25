Hint OMC, Kurmitar demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 6 milyon mt’a çıkaracak

Hindistan’ın Odisha eyaletinde faaliyet gösteren devlete bağlı Odisha Mining Corporation (OMC), Kurmitar demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 2,4 milyon mt’dan 6 milyon mt’a çıkarmak üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevresel Yönetim Planı onaylarını aldığını açıkladı.

Odisha’nın Sundargarh bölgesinde bulunan Kurmitar demir cevheri ve manganez madeni toplam 651 hektar alana sahip ve kapasite artışı için herhangi bir özel mülk kamulaştırılması gerekmiyor.

Hazırlıklar hızlandırılıyor

Yapılan son proje değerlendirme toplantısında OMC’nin üst düzey yetkilileri, artırılması planlanan üretimi desteklemek amacıyla mekanize madencilik faaliyetlerinin saatlik 1.200 mt seviyesine çıkarılması talimatını verdi. Plan kapsamında ayrıca tam mekanize bir birincil eleme ve kırma tesisi kurulması öngörülüyor.