Hindistan’ın demir cevheri üretimi 2025’te sadece %4 arttı

BigMint verilerine göre Hindistan’ın demir cevheri üretimi, 2024’teki 283 milyon mt seviyesinden yıllık %4,59 artışla 2025’te 296 milyon mt’a çıktı. Ancak söz konusu artış, aynı dönemde %10’un üzerinde büyüme gösteren ham çelik üretiminin gerisinde kaldı ve bu durum yerel piyasada arz daralmasına yol açtı.

Avustralya, Brezilya ve Çin’in ardından Hindistan dünyanın dördüncü en büyük demir cevheri üreticisi konumunda.

Eyalet bazlı üretim

Odisha, 2025’te 152 milyon mt’un üzerindeki üretimiyle Hindistan’ın toplam üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirdi. Ancak bazı büyük üreticilerdeki üretim kayıpları nedeniyle eyalette üretim yıllık bazda %3,3 düşüş gösterdi. Diğer eyaletler üretim artışı kaydetti. Ülkenin ikinci büyük üreticisi olan Chhattisgarh, %11 artışla 50 milyon mt üretim gerçekleştirdi. Karnataka ise %13 artışla 48 milyon mt’un üzerinde üretim kaydetti. Maharashtra’nın üretimi, eyaletteki büyük ölçekli üreticilerin hızlı kapasite artışları sayesinde yaklaşık %40 artarak 14,9 milyon mt seviyesine ulaştı.

Üretici bazlı üretim

Devlete bağlı en büyük üretici olan NMDC Limited, 2025’te üretimini %14 artırarak 50 milyon mt’un üzerine çıkardı. 2030’a kadar 100 milyon mt üretim hedefi doğrultusunda Bailadila’da yaklaşık 55 milyon mt ve Karnataka’da 17 milyon mt cevher üretimi için çevresel izin başvurusu yapıldı. Deposit-5, Deposit-14 ve Deposit-11 sahalarında kapasite artışları için de gerekli onaylar alındı. Bir diğer devlete bağlı üretici olan Odisha Mining Corporation, düşük nihai mamul fiyatları ve ihalelerdeki zayıf talep nedeniyle üretimini yıllık bazda %4,5 düşürdü. Uzayan muson dönemi de operasyonları olumsuz etkiledi. Tata Steel Limited ve Steel Authority of India Limited, artan çelik kapasitesine paralel olarak üretim artışı kaydederken, JSW Steel Limited Odisha’daki Jajang madeninin devredilmesi ve çevresel izinlerindeki gecikmeler nedeniyle 7 milyon mt üretim kaybı yaşadı. Rungta, üretimini 19 milyon mt’un üzerine çıkarırken, Lloyds Metals and Energy Limited üretimini yaklaşık %40 artırarak 14,3 milyon mt’a yükseltti. Şirket, kısa vadede kapasitesini 26 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.

2025’te demir cevheri piyasasının dinamikleri

• Faaliyete geçmeyen sahalar: 2015’te yapılan kanun değişikliğinden bu yana ihale edilen 137 maden sahasının üçte birinden azı faaliyete geçti. Yüksek ihale primleri, vergi yükleri ve çevresel izinlerdeki gecikmeler üretimin devreye alınmasını yavaşlattı.

• Ticari madenlerin payı %60: BigMint’e göre ticari madenlerin toplam üretimdeki payı %59’un üzerine çıktı. NMDC ve diğer üreticilerin üretimindeki artış, bu payı daha da yükseltti.

• Parça cevher ve toz cevher dengesi: 2025’te toplam üretimin yaklaşık %27’sini, yani 81 milyon mt’unu parça cevher oluşturdu. Toz cevher üretimi ise 2024’e kıyasla 4 milyon mt artışla 215 milyon mt oldu.

• Devlet müdahalesi: Demir cevheri üretiminin çelik sektöründeki hızlı büyümenin gerisinde kalması ve ithalatın zirveye ulaşması üzerine Maden Bakanlığı yeni bir kanuni düzenleme yayımladı. Bu düzenlemeyle daha hızlı üretim süreleri ve artırılmış performans sayesinde ihaleye sunulan sahaların daha hızlı devreye alınmasını hedefliyor.

Beklentiler

Son kanunu düzenlemeyle ihale sahalarında üretimin hızlanması bekleniyor. NMDC, Chhattisgarh’ta yeni sahalar üzerinde çalışıyor. OMC’nin özellikle Gandhamardhan sahalarında üretimini artırması bekleniyor. Tata Steel’in de Kalamang ve Gandhalpada sahalarında üretime başlaması öngörülüyor. Böylece 2026’da üretimde artış beklenirken, yüksek tenörlü cevher rezervlerinin azalması ve parça cevher arzındaki daralma iç piyasada daha belirgin şekilde hissedilecek.