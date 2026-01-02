NMDC Limited’in demir cevheri üretimi 2025 yılı Aralık ayında %15 arttı, satışları %19 yükseldi

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Aralık ayında yıllık %14,64 artışla 5,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin demir cevheri satışları ise yıllık %18,67 artışla 4,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2025-26 mali yılının Nisan-Aralık döneminde toplam kümülatif demir cevheri üretimi bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %19,88 artışla yaklaşık 36,89 milyon mt, satışları ise %9,8 artışla 34,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.