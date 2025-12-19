Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Kasım 2025’te aylık %27 arttı

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı, dış pazarlardan gelen talepteki artışın desteğiyle Kasım ayında aylık bazda %27,2 ve yıllık bazda %51,6 artışla 2,76 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu hacmin 2,51 milyon mt’unu toz ve parça cevher, 250.000 mt’unu ise pelet oluşturdu.

Yılın ilk 11 ayında ise ülkeden yapılan demir cevheri ve pelet ihracatı yıllık bazda %5 artışla 37,75 milyon mt seviyesine ulaştı.

Söz konusu artış, birden fazla unsurun bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Dış pazarlarda artık %62 tenörlü demir cevheri yerine %61 tenörlü cevherin tercih edilmesi Hindistan çıkışlı malzemeyi daha rekabetçi hale getirirken, fiyatların daha güçlü olması ve istikrarlı talep ticaretin canlı kalmasını sağladı. Kasım ayında ihracatta madenciler başı çekerken, tek maden sahasından yapılan bağlantılar daha yüksek fiyatlardan gerçekleşti. Ayrıca parça cevher sevkiyatlarında da artış gözlendi ve bu sevkiyatlar ağırlıklı olarak Batı Kıyısı’ndaki ihracatçılar tarafından yapıldı.

Kasım ayındaki ihracat mali yıl içinde kaydedilen en yüksek ihracat hacmi oldu. Daha önce en yüksek seviye Mart 2025’te 3,13 milyon mt ile görülmüştü. Çin 1,79 milyon mt ile en büyük ithalatçı konumunu korurken, Malezya 110.000 mt ile ikinci sırada yer aldı.

Rungta Mines ve Vedanta Group Kasım ayında da ihracatta lider konumlarını korudu ve her iki şirketin ihracat hacimleri belirgin şekilde arttı.

İhracattaki artışın başlıca sebepleri:

Çin’in aktif stok yenileme talebi: Yaklaşan kış inşaat sezonu öncesinde aktif stok yenileme ve maliyet avantajlı tedarik arayışında olan Çinli alıcılar, Hindistan çıkışlı demir cevheri alımlarına yönelmeye devam etti. Kasım 2025’te Çin’de liman stokları Ekim 2025’teki 133,8 milyon mt ve Eylül 2025’teki 132,3 milyon mt seviyelerinin üzerine çıkarak 139 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu da bağlantıların sürdüğüne işaret etti.

Tek maden çıkışlı alımlar: İhracat piyasasında iki büyük madencinin tek maden kaynaklı, yüksek hacimli siparişleri öne çıktı. Rungta Mines’ın sevkiyatları aylık bazda %221 artışla 930.000 mt seviyesine yükseldi. Vedanta’nın ihracatı ise aylık bazda %27,3 artışla 700.000 mt oldu. Alıcılar ağırlıklı olarak daha yüksek fiyatlarla tek maden çıkışlı siparişleri tercih etti.

İhracat fiyatları aylık bazda 3$/mt arttı: Referans %57 tenörlü toz cevher fiyatları, Ekim 2025’te aylık bazda 3$/mt artışla 69,9$/mt FOB Paradip seviyesine yükseldi.

Düşük tenörlü toz cevher iskontosunun daralması: Hindistan menşeli %57 tenörlü toz cevher, Kasım ayında küresel endekse göre %14-15 daha düşük fiyatlardan satıldı.

Görünüm

Çin’de hükümetin ilave ekonomik teşvikler açıklayacağına yönelik beklentilerin stok yenileme faaliyetlerini desteklemesi ve Hindistan’da yerel çelik talebinin istikrarlı seyretmesi sonucu Aralık ayında temkinli fakat dengeli bir piyasa bekleniyor. Ancak uzun vadede, küresel arz fazlasına ilişkin endişeler ve Çin gayrimenkul sektöründeki yapısal zayıflığın sürmesi nedeniyle piyasanın baskı altında olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: BigMint